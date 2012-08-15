Форвард «Вінницьких Гайдамаків» продовжить кар’єру за океаном

19-річний форвард української хокейної "молодіжки" і "Вінницьких Гайдамаків" Андрій Істомінов підписав угоду з клубом "Вічіта Джуніор Сандер", який виступає в американо-канадській Хокейній лізі західних штатів (WSHL).

Минулий сезон хокеїст розпочав у складі столичного "Беркута", за який провів два поєдинки, не відзначившись у результативних діях команди.

Пізніше Істомінов приєднався до "Вінницьких Гайдамаків", в складі яких зіграв 15 поєдинків і записав на свій рахунок одну покинуту шайбу. Більш вдалим був виступ форварда на молодіжному чемпіонаті світу в групі “А” другого дивізіону, де разом з командою він завоював золоті медалі турніру. Істомінов в п'яти матчах ЧС закинув одну шайбу і віддав одну результативну передачу.

Власне, з минулорічного складу ХК "Вінницьких Гайдамаки" залишилося лише десяток гравців. Але потенційних новачків не бракує. Наразі за вінницький ХК прагнуть грати близько 60 хокеїстів, серед яких є і імениті екс-гравці національної збірної. До вересневого старту чемпіонату Професійної хокейної ліги тренери відберуть найкращих. Але через брак коштів поки що участь вінничан у турнірі – під питанням.