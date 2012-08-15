Вінницькі шахісти вдома випередили гостей з інших регіонів

У ДЮСШ № 6 міського спорткомітету прошов традиційний щорічний відкритий всеукраїнський шаховий турнір «Вінниця-2-2012». Змагання у двох групах за (коловою системою) зібрали 20 шахістів, у тому разі гостей зі Львова, Іллічівська (Одеська область) і Хмільницького.

У найсильнішій групі «А» рейтинг-фаворитом був досвідчений міжнародний майстер ФІДЕ Віктор Гудок, перший «міжнародник» за всю історію вінницьких шахів. Він, хоча і не уник втрати очок, але все ж став переможцем.

Друге місце посів чемпіон України серед юнаків до 10 років кандидат у майстри спорту Віктор Матвіїшен.

Третіми став кандидат у майстри Андрій Семенов, викладач Вінницького національного технічного університету, якого нещодавно за підсумками обласного конкурсу було визнано ... кращим молодим науковцем року.

У групі «B» кількох талановитих юних шахістів «екзаменували» дорослі. Чемпіоном тут став молодий першорозрядник Богдан Бондар (Хмільницький), син директора вінницької шахової школи Миколи Боднара. До трійки найкращих також увійшли призерка чемпіонату Європи серед дівчат до 8 років Надя Шпанко і керівник шахового клубу у Центральному парку культури і відпочинку кандидат у майстри спорту Петро Дмитренко.

Усі без винятку учасники отримали призи від дбайливих організаторів. Тому гості з інших регіонів залишили місто над Бугом задоволеними.