Ольга Яковенко на Олімпіаді покращила власний рекорд

Молода вінничанка Ольга Яковенко, дебютантка Олімпійських Ігор, не змогла втрутитися у боротьбу за медалі у спортивній ходьбі і посіла 27-у позицію. Проте заступник директора Вінницької школи вищої спортивної майстерності і заступник голови обласної федерації легкої атлетики Олена Бех вважає її виступ у Лондоні непоганим:

– Ольга Яковенко пройшла дистанцію на хвилину швидше за її особистий рекорд. А до 16-го кілометра олімпійської траси (треба було загалом пройти 20 км) вона посідала 16–17 місця. Зрозуміло, Ользі хотілося б посісти місце краще, але вона, як і всі вінницькі олімпійці, зробила все можливе.

Олена Бех прокоментувала й інші результати вінничан у Лондоні:

– Ганна Письменська на попередніх Іграх була сьомою, а зараз – шостою, тобто покращила свій показник. Дві срібні нагороди Осипенко-Радомської – це чудовий результат. Прикро, що таке сталося з Добринською. Я добре знаю Наталю, і вважаю, що вона просто так ніколи не знімається зі змагань. Напевно, щось особливе трапилося під виступу Добринської – треба запитувати в неї.