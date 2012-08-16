Жмеринчанин нарвався на статтю, перешкоджаючи діяльності журналістів

Жмеринською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу відносно жителя с. Кармелюкове Жмеринського району за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Знімальна група одного з центральних телеканалів прибула у Жмеринський район для зйомки відеорепортажу.

За коментарем вони звернулись до місцевого жителя, представились йому і запропонували дати відповідь на питання, які їх цікавили.

Проте, той, діючи умисно, завідомо знаючи, що представники мас-медіа здійснюють професійну діяльність, почав кидати в них важкими предметами.

Внаслідок цього одному з телевізійників завдано легких тілесних ушкоджень, пошкоджено одяг та телекамеру.

Наразі триває досудове слідство.