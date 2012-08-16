Зв’язок із зовнішнім світом бабусі повернули рятувальники

14 серпня о 18:56 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 міста Вінниці надійшло повідомлення про необхідність відкривання дверей квартири у помешканні на вулиці Київській в обласному центрі.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Було встановлено, що господарка квартири, 1928 року народження, знаходиться всередині оселі і самостійно не може відчинити двері.

Ч

ерговий караул першого відділення державної пожежно-рятувальної частини №2 по висувній драбині, через вікно другого поверху потрапив у квартиру та відкрив вхідні двері.