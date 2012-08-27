Трирічний син підсипав ліки у вечерю батька

23 серпня о 08:50 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №14 міста Тульчина Вінницької області з центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що о 08:30 до них поступив громадянин, 1978 року народження, житель села Маяки, з гострим медикаментозним отруєнням.

Повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Увечері 22 серпня потерпілому під час вживання їжі трирічний син за необережністю підкинув в їжу таблетки «ізомеазід». Через деякий час чоловік поскаржився на погане самопочуття і був госпіталізований до реанімаційного відділення центральної районної лікарні. Стан потерпілого середньої важкості. Обставини з’ясовуються.