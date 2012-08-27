Наші хокеїсти втримали лідерство у Кубку Співдружності

З 24 по 26 серпня вінницька команда з хокею на траві «Олімпія-Колос-Секвоя» взяла участь у III турі Кубка Співдружності, який відбувся у м. Електросталь (Росія). Після попередніх турів, які проходили у Вінниці і Мінську, вінничани впевнено лідирували. Тож перед підопічними Павла Мазура стояло завдання зберегти чільний рядок у турнірній таблиці.

У першому матчі туру «ОКС» розгромила «Будівельник» (Брест) з рахунком 6:2. У другому матчі наші хлопці переграли ХК «Мінськ» з рахунком 4:2. І, нарешті, у завершальній грі вінничани програли ХК «Динамо» (Електросталь) з рахунком 3:5. Але ця поразка не похитнула їхнього лідерства. Наразі у «ОКС» – 19 очок, у мінчан – 14, у електростальців – 12, у команди з Бресту – 7.

Четвертий, завершальний, тур відбудеться в м. Брест з 20 по 22 вересня цього року.