Бабусиного «Урала» вкрали прямо з гаража
08:47, 28 серпня 2012Вінниця
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Злодія затримано
26 серпня до Тиврівського райвідділу міліції звернулась 80-річна жителька села Стояни з повідомленням про те, що в ніч на 26.08.2012 року з її незачиненого гаража скоєна крадіжка мотоцикла «Урал».
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
За підозрою у вчинені даного злочину працівники міліції затримали 21-річного жителя села Велика Вулига.
Викрадений мотоцикл вилучено та повернуто власниці.
По даному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
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