Бабусиного «Урала» вкрали прямо з гаража

26 серпня до Тиврівського райвідділу міліції звернулась 80-річна жителька села Стояни з повідомленням про те, що в ніч на 26.08.2012 року з її незачиненого гаража скоєна крадіжка мотоцикла «Урал».

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За підозрою у вчинені даного злочину працівники міліції затримали 21-річного жителя села Велика Вулига.

Викрадений мотоцикл вилучено та повернуто власниці.

По даному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України.