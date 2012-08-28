Вінничани стали більше курсувати «рогатим» транспортом

У Вінницькій області в січні-липні в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року обсяг вантажоперевезень зріс на 15,4%, пасажироперевезень – на 3,7%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій області.

Зокрема, з початку року перевезено 9,956 млн тонн вантажів, з них 7,8 млн тонн перевезено залізничним транспортом і 2,1 млн тонн – автомобільним. Обсяги перевезення залізничним транспортом в порівнянні з січнем-липнем 2011 року збільшилися на 22,4%, автомобільним – скоротилися на 4,4%.

Вантажообіг в січні-липні збільшився на 13,6%. За звітний період транспортним комплексом області було перевезено 147,88 млн пасажирів, що на 3,7% більше, ніж в січні-липні 2011 року. У тому числі, перевезення залізничним транспортом скоротилися на 7,4% - до 17,04 млн. пасажирів, автомобільним – на 5,4% - до 54,4 млн. пасажирів.

В той же час перевезення пасажирів тролейбусами зросли на 16,1% - до 40,5 млн. пасажирів, трамваями - на 12,9% - до 35,9 млн пасажирів. Пасажирообіг в січні-липні в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року скоротився на 2,5%.