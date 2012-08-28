До Вінниці звозитимуть дітей-біженців

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо інтеграції в українське суспільство біженців та осіб, що вимагають додаткового захисту

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №605.

Згідно з документом, план заходів розрахований до 2020 року і передбачає внесення змін до законів з питань освіти, праці, соціального, медичного, пенсійного забезпечення і т.д.

Також розпорядження передбачає, що буде створена робоча група з питань інтеграції біженців і центри соціальної інтеграції біженців в Києві, Харкові та Вінниці.

Крім того, в 2013-2015 роках буде створено центр тимчасового розміщення дітей-біженців на базі пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині (Київська область), а також центр прийому і перебування самотніх матерів і самотніх вагітних жінок з числа біженців на базі того ж пункту.

Також з цього плану буде організовано адаптивні курси, курси вивчення української мови та історії для біженців і реалізація проекту з надання їм медичної, психологічної та соціальної допомоги.

