"Вінницькі гайдамаки" у ПХЛ не гратимуть

Клуб із хокею з шайбою "Вінницькі гайдамаки" не зумів пройти атестацію, а відтак, гарантовано не зіграє в сезоні 2012-13 років у Професійній хокейній лізі України.

Таке рішення було прийнято 27 серпня на засіданні наглядової ради ПХЛ.

Головною причиною відмови стала відсутність фінансових гарантій існування вінницького клубу.

Керівник "Вінницьких гайдамаків" Валерій Лук’янець до останнього намагався зберегти ХК у чемпіонаті, але наявних коштів вистачало лише на передсезонний збір.

Інша проблемна команда ПХЛ – "Білий Барс" — гратиме у ПХЛ, але найімовірніше представлятиме вже інше місто Київської області — Білу Церкву, де завершується будівництво нової льодової арени.

Таким чином, у боротьбі за нагороди національної першості візьмуть участь сім команд: "Донбас-2", "Сокіл", "Беркут", "Компаньйон-Нафтогаз", "Леви", "Динамо Харків" та "Білий Барс".



