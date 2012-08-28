Найстрашніші наркодилери - вінницькі бабусі

23 серпня працівники міліції затримали в Томашпільському районі 76-річну пенсіонерку під час збуту коноплі. 200 г забороненого зілля літня жінка продала за 500 гривень.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під час проведення огляду в домогосподарстві пенсіонерки працівники міліції на горищі сараю виявили ще три кілограми конопель, приготовлених для продажу.

Вилучену наркотичну речовину передали на дослідження до НДЕКЦ при УМВС. Проводиться дослідча перевірка.

В діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.307 КК України ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років).