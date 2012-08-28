Прокурори проти розпорядження губернатора

Незаконно зменшено суму відшкодування втрат с/г виробництва

Прокуратурою Вінницької області проведено перевірку законності надання Вінницькою ОДА у користування площ для видобутку надр. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області . За результатами перевірки опротестовано розпорядження голови облдержадміністрації, яким при надані ТОВ "Конкорд" у користування понад 2 га площ незаконно зменшено суму відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва на 80 тисяч гривень.



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