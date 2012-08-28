Мотоцикліст розбив голову об стовп

11:30, 28 серпня 2012
Вінниця
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Не справився з керуванням

26 серпня у с. Малі Крушилинці Вінницького району внаслідок ДТП травмовано водія мотоцикла.

Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

26 серпня в с. Малі Крушилинці 19-річний водій мотоцикла «Днепр» не справився з керуванням та скоїв зіткнення з бетонною електроопорою.

Внаслідок ДТП водій отримав політравму, перелом основи чарепа, черепно-мозкову травму. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

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