Мотоцикліст розбив голову об стовп
11:30, 28 серпня 2012Вінниця
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Не справився з керуванням
26 серпня у с. Малі Крушилинці Вінницького району внаслідок ДТП травмовано водія мотоцикла.
Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.
26 серпня в с. Малі Крушилинці 19-річний водій мотоцикла «Днепр» не справився з керуванням та скоїв зіткнення з бетонною електроопорою.
Внаслідок ДТП водій отримав політравму, перелом основи чарепа, черепно-мозкову травму. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
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