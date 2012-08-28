Смертельні смаколики хуторянки зібрали на власному подвір’ї

Двом літнім жінкам бажання поласувати печенею з грибочків мало не коштувало життя.

Як повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області, вчора у Вінницьких Хуторах Вінницького району дві жінки 1962 року народження отруїлися грибами, які зібрали на власні присадибні ділянці.

На щастя, їхнє життя вдалось врятувати.

Усього ж з початку року на території області зареєстровано 4 випадки отруєнь грибами. Смертельних випадків вдалось уникнути, але лікуватись довелося п’яти особам.