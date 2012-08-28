Смертельні смаколики хуторянки зібрали на власному подвір’ї

11:40, 28 серпня 2012
Вінниця
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Отруїлись грибами

Двом літнім жінкам бажання поласувати печенею з грибочків мало не коштувало життя.

Як повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області, вчора у Вінницьких Хуторах Вінницького  району  дві жінки 1962 року народження отруїлися грибами, які зібрали на власні присадибні ділянці.

На щастя, їхнє життя вдалось врятувати.

Усього ж з  початку року на території області зареєстровано  4 випадки отруєнь грибами. Смертельних випадків вдалось уникнути, але лікуватись довелося п’яти особам.

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