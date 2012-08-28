Могилів-Подільському кар‘єру заборонили працювати

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області заборонило приватному акціонерному товаристві «Могилів-Подільський кар’єр» проводити гірничі роботи, оскільки під час проведення планової перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці було виявлено численні порушення.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Як показала перевірка, підприємство не отримало дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (відкриті гірничі роботи) та експлуатацію машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки. Гірничі роботи проводились у місцях не передбачених планом розвитку гірничих робіт на 2012 рік. Підприємство експлуатавало екскаватор SUMITOMO, навантажувач VOLVO-L70E, дробарно-сортувальний комплекс та автосамоскиди HOWO іноземного виробництва, які не пройшли експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України. Не було проведено технічний огляд великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів. Не проведено профілактичні випробування та вимірювання електрообладнання дробарно-сортувального комплексу. Монтажні роботи дробарно-сортувального комплексу виконані організацією, яка не має дозволу Держгірпромнагляду на їх виконання.

Працівники не забезпеченні спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Машиніст дробарно-сортувального заводу не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

За результатами проведеної перевірки, головного інженера підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності.