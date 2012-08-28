Контрабандні цигарки з доставкою додому

12:00, 28 серпня 2012
Вінниця
0 0

Возила кур’єрська служба

Працівники управління по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів податкової міліції Вінниччини спільно зі співробітниками Управління СБУ в області викрито канал надходження фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом товарів народного вжитку, що здійснював діяльність через одну із  всеукраїнських кур’єрських служб.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

В ході детального огляду вантажу встановлено, що надісланими товарами народного вжитку є 25 тисяч пачок цигарок престижних брендів з марками акцизного податку, що мають явні ознаки підробки.

Уся нелегальна продукція на загальну суму понад 300 тис. грн. вилучена.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter