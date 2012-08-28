У турнірі з міні-футболу перемогли... «Вболівальники»

На спортивному майданчику СК «Нива» пройшов турнір з міні-футболу серед аматорів віком від 18 років до 35 років. Захід був присвячений Дню Незалежності України. Його організували молодіжна організація «СЛАВІС-Вінниця» за підтримки управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації і обласної федерації футболу.

У змаганні взяли участь 20 аматорських команд Вінниці з різних мікрорайонів: Тяжилова, Свердловського масиву, Слов’янки, Старого міста тощо. Ігри проводилися за «олімпійською» системою, тобто на виліт.

Переможцем стала команда «Вболівальник», яка у фіналі з рахунком 4:2 здобула перемогу над командою «Obozrevatel». У матчі за «бронзу» команда «Vendetta» (мікрорайон біля олієжиркомбінату) з рахунком 8:0 перемогла команду «Замостя».

Команда-переможець отримала Кубок, грамоти, торт і місячні абонементи на безкоштовне відвідування місцевого спортивного клубу. Нагороди також отримали інші команди-призери і найкращі гравці турніру (у різних амплуа).