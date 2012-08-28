Чоловік викопав собі снаряди
12:40, 28 серпня 2012Вінниця
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23 серпня о 10:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №14 міста Тульчин Вінницької області від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що під час проведення земляних робіт у власному домогосподарстві ним було знайдено предмети, схожі на артснаряди.
Повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
При прибутті на місце пригоди фахівцями було встановлено, що у вказаному місці дійсно знаходились два 75-міліметрових артилерійських снаряди. Біля боєприпасів було організовано чергування працівників міліції, згодом знайдені предмети були знешкоджені.
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