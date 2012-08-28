Чоловік викопав собі снаряди

23 серпня о 10:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №14 міста Тульчин Вінницької області від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що під час проведення земляних робіт у власному домогосподарстві ним було знайдено предмети, схожі на артснаряди.

Повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

При прибутті на місце пригоди фахівцями було встановлено, що у вказаному місці дійсно знаходились два 75-міліметрових артилерійських снаряди. Біля боєприпасів було організовано чергування працівників міліції, згодом знайдені предмети були знешкоджені.