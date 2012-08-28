Врожай кукурудзи очікують не гірше, ніж у минулому році

Про це було зазначено на нараді, яку провів днями перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Мовчан. Основне питання, що обговорювалось – підведення підсумків обстеження площ кукурудзи у центральних, північних та південних районах області.

Про це йдеться у повідомленні управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Для з‘ясування реального стану біологічної врожайності посівів кукурудзи на Вінниччині Іван Мовчан дав доручення фахівцям головного управління АПК облдержадміністрації, а також співробітникам Інституту кормів та сільського господарства «Поділля» детально вивчити ситуацію. Звітуючи про виконану роботу члени робочої групи зазначили, що в більшості проінспектованих районах очікуються прогнозовані показники врожайності на рівні минулого року.

Для цього, за словами експертів, були використані найкращі гібриди вітчизняних і зарубіжних селекцій, а також дотримані відповідні технології, що дало свої позитивні результати. Так, середня врожайність кукурудзи на сьогодні по області складає 60-66 ц/га.

Вислухавши інформацію Іван Мовчан дав доручення продовжити роботу у даному напрямку, а також звернути особливу увагу на ті райони, де показник врожайності нижчий за прогнозований середньообласний. А це переважна більшість південних районів області. Для цього, за словами Івана Мовчана, слід вжити реальних заходів з урахуванням природних і кліматичних умов щодо підвищення врожайності кукурудзи на цих територіях.