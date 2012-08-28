Хто катається на автомобілях головної комуністки області?

Перший секретар обкому КПУ Лідія Закусілова розповіла журналістам, хто катається на її дванадцяти автомобілях.

- Ті машини, які в мене задекларовані, а це 12 одиниць, - це «Славути», які є автомобілями Вінницької обласної організації партії і закріплені за кожним районним комітетом партії. Було прийняте таке рішення, щоб деякі машини переоформити на першого секретаря обкому, і я це зробила.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, 13 автівок, серед яких 7 – ЗАЗів, 2 – ГАЗи, 1 – DEWOO та 3 – "Богдани", зеделаровано лідером Вінницької обласної організації Комуністичної партії України Лідією Закусиловою у розділі ІV в пункті А

«Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи у іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їхнє придбання». Декларація розміщена на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Судячи із декларації – всі авітівки вітчизняного виробництва. Три з них – 2011 року, сім виробництва 2007 року, три – 2005 року. Сама ж головна комуністка Вінницької області за рік заробила 53 тисячі 68 гривень і проживає у квартирі площою 35,8 кв м.

Автопарк комуністки Лідії Закусилової є одним із найчисельніших серед кандидатів у депутати по округах Вінницької області.

Так, приміром, у Віктора Антемюка - 6 автівок, серед яких три "Мерседеси" S-500 і ще три іномарки, які належать членам родини. У Петра Порошенка і його родини - три машини.