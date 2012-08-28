Відсьогодні можна купити квиток на «Vinnytsia Jazzfest - 2012»

З 28 серпня у Вінниці розпочали продавати квитки на джазовий фестиваль «Vinnytsia Jazzfest - 2012». Найстаріший в Україні джазовий фестиваль відбудеться у Вінниці 22-23 вересня. Він оновив назву, логотип, набув нових спонсорів, але не змінив головне - повагу до джазових меломанів, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

Цього разу вінничан чекає унікальна програма. Протягом двох днів їх радуватиме своєрідний музичний мікс із виступів нових та вже відомих гостей фестивалю. Основна програма «Vinnytsia Jazzfest - 2012» розрахована на виступи в концерній залі ТРК "Вінтера" (вул.Театральна, 15).

- Але почути виступи джазових музикантів вінничани зможуть і на площі Театральній, - говорить генеральний продюсер фестивалю Ірина Френкель. - Музика лунатиме не лише перед виступами, а й між концерними паузами.

XVII фестиваль охоплює 13 країн світу. Організатори продовжили мульти-географічну формулу побудови фестивальних виступів. Тому на сцені гратимуть музиканти з Польщі, Грузії, Іспанії, Швеції, Італії, Швейцарії, ПАР, Австрії, Болгарії, Франції, Росії, США та України.

Родзинкою фестивалю стане поєднання музики та моди. За втілення цього задуму відповідатиме вінницький дизайнер-модельєр Людмила Квєтна. Вона створить джазові образи ведучих заходу.

- Адже ми хочемо стати не лише законодавцями мистецьких проектів, а й законодавцями моди, - говорить Ірина Френкель. У тому числі моди джазової.

Також у рамках XVII джазового фестивалю відбудеться виставка польського джазового плакату, яку презентує відомий колекціонер, представник галереї плакату з Кракова пан Кшиштоф Дидо.

Квитки на фестиваль можна замовити за телефоном (0432)690-025.