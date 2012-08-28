Для вінничан не вистачає вакцин

Вінниця забезпечена вакцинами від гепатиту В на 35,1% від потреби, повідомляє прес-служба Вінницької міської санітарно-епідеміологічної станції.

Загалом, у медичних закладах міста нараховується 8,5 тисяч доз. Річна потреба при цьому становить 27 тисяч 868 одиниць. Також в місті не вистачає вакцин від кашлюку, дифтерії та правця, а саме: АДП-М нараховується 8,4 тисячі доз (25,4% від потреби), АДП – 2,6 тисяч доз (35,8%), АД-М – 3 тисячі 460 доз (45,9%).

За нормами ВООЗ, щеплення від гепатиту В, відповідно до Календаря, проводиться в перший день життя дитини. Якщо людина з певних причин не щепилася в дитинстві, це можна зробити будь-коли. Схема введення вакцини така: після першої вакцинації, через 1 місяць роблять друге щеплення, а через 5 місяців після другої – третю.