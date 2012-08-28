Цього року не набралося навіть одного російськомовного класу

Новий Закон про засади мовної політики в Україні не викликав ажіотажу на Вінниччині, бо в нашій області не виникло потреби друкувати і додатково поставляти підручники, зокрема з російської мови. Жодна з національних меншин у Вінницькій області не заявила про свої потреби у додатковому друкові підручників.

Про це на прес-конференції повідомив начальник управління освіти і науки Вінницької ОДА Ігор Івасюк.

- У місті Вінниця є три школи, які за Статутом є російськими, це – школи № № 6, 25, 4. Проте жодна з них не може набрати бодай одного укомплектованого російськомовного класу. Як відомо, з цього року діти з першого класу вивчатимуть англійську мову, другою мовою в більшості шкіл буде переважно німецька чи французька. Багато шкіл мають індивідуальний підхід, наприклад, в школі-гімназії № 7 та ЗОШ № 23 м.Вінниця та в деяких школах Барського району вивчають польську мову. У Вінниці також є приватна школа, де учні здають іспити з TOEFL та опановують китайську, - зазначив він.

Також Ігор Івасюк повідомив, що викладачів іноземної мови з відповідною освітою в області 92%, решту укомплектовуватимуть за рахунок курсів підвищення кваліфікації і навіть запрошуватимуть вчителів за сумісництвом.

Незважаючи на те, що на Вінничині є малокомплектні школи, проблем з вчителями англійської не буде, і наказ Міністерства освіти щодо обов’язкового вивчення англійської мови з першого класу буде виконуватись в кожній школі, незалежно від рівня її акредитації.

