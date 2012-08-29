Злодії розібрали залізницю на запчастини

Працівники міліції затримали трьох молодих людей, серед яких двоє неповнолітніх, які викрали з діючої залізничної колії металеві запчастини на загальну суму майже 4 тисячі гривень.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Працівники Жмеринського райвідділу міліції затримали трьох молодиків, які протягом серпня місяця в селі Рів Жмеринського району з залізничної колії, що веде до одного з державних підприємств, викрали 260 металевих підкладок під рейки та 513 костилів. Загальна сума завданого збитку становить майже 4 тисячі гривень.

Затримали зловмисників оперативники в місті Жмеринка, коли вони намагалися збути металеві комплектуючі в одному з пунктів прийому металобрухту.

Затриманими виявилися 19-річний молодий чоловік та двоє його неповнолітніх товаришів віком 14 та 16 років. Усі вони жителі міста Жмеринка. Зі слів затриманих, на злочин їх підштовхнула нестача грошей.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.