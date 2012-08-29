На Вінниччині ввели карантин

У зв'язку з виявленням небезпечних бур'янів і шкідників у Вінницькій області запроваджено карантинний режим.

Про це «Коментарям» повідомили у Державній ветеринарній і фітосанітарній службі України.

Карантинні режими у Вінницькій області введено через виявлення небезпечного бур'яну - амброзії полинолистої.

- Ця рослина було зафіксовано в м.Шаргород на площі 0,83 га. Для ліквідації шкідника застосовані механічні та хімічні методи боротьби, - відзначили в Держветфітослужбі.

Разом з тим, у Вінницькій області запроваджено карантинні режими через західного кукурудзяного жука. Шкідник знайдений на площі на 99 га посівів кукурудзи у Вінницькій області.