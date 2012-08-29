Сергій Татусяк має орден від Президента

Голову Вінницької обласної Ради Сергія Татусяка відзначено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Указ підписав Президент України Віктор Янукович. У документі зазначено, що нагорода призначається «за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 21-ї річниці незалежності України».

Довідка: Орден «За заслуги» I, II, III ступеня - державна нагорода України для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності. Державна нагорода України орден «За заслуги» I, II, III ступеня була встановлена 16 березня 2000 року Верховною Радою України, яка прийняла Закон України «Про державні нагороди України».