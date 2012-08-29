У вінницькій прокуратурі - кадрові зміни

Вчора прокурор Вінницької області Олександр Мрихин представив колективу начальника відділу роботи з кадрами прокуратури області Олександра Мироненка.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Олександр Вікторович Мироненко - старший радник юстиції, в правоохоронних органах працює з 1999 року, а в органах прокуратури - з 2002 року. Починав з помічника прокурора міста Суми, а до останнього призначення обіймав посаду старшого прокурора відділу штатів та дисциплінарної практики управління кадрів Головного управління кадрового забезпечення ГПУ.



Як зазначив О.Мрихин, О.Мироненко - професіонал, який добре знає свою справу, досвідчений, наполегливий, відповідальний. Прокурор Вінницької області побажав новопризначеному начальнику відділу роботи з кадрами плідної праці, сил, натхнення, ініціативності та перемог.







