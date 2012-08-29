Тонну молока невідомого походження затримали у Погребищі

Тонну молока невідомого походження вилучили працівники ветеринарної міліції у Погребищенському районі.

Працівники відділу ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області спільно з екіпажем ДАІ у селі Збаржівка Погребищенського району зупинили автомолокоцистерну. Водій перевозив молочну сировину без супровідних документів. Загальний санітарний стан цистерни, у якій знаходилося молоко, - незадовільний, її ємність немає герметичності. Як з’ясувалося, даний автомобіль належить одному з підприємств сусідньої області.

Про це йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

- Виявлена молокосировина у кількості однієї тонни була вилучена з обігу до прийняття рішення обласною ветеринарною лабораторію, - говорить начальник ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області Павло Дармограй. - Власницю молочної сировини – 45-річну жінку притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину тварин. Це тягне за собою накладання штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- За останні 10 днів працівниками відділу ветеринарної міліції спільно з працівниками УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області було перевірено 17 молокопереробних підприємств та пунктів прийому молока. Під час перевірки було встановлено, що три з них працюють з грубими порушеннями ветеринарного законодавства, тому їх робота була призупинена, - каже Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За порушення ветеринарно-санітарних вимог пунктами прийому молока та за порушення правил його перевезення до адмінвідповідальності притягнуто 37 підприємців. Загальна сума штрафу, який сплатили порушники становить майже 7 тисяч гривень.