У Хмільнику – релігійний мітинг протесту

Вчора, 28 серпня, у Хмільнику біля приміщення міськвиконкому, відбувся мітинг, під час якого віруючі передали Хмільницькому міському голові Василю Грушку прохання не дозволити греко-католицькій громаді побудувати капличку.

Про це повідомив «Громадський форум Хмільника».

Свого часу священики хмільницьких православних церков московського патріархату висловили своє невдоволення щодо затвердження Хмільницькою міською радою рішення щодо надання греко-католицькій громаді Хмільника дозволу на виготовлення паспорту прив’язки для побудови каплички.

На думку представників московського патріархату «греко-католики і далі ведуть активний наступ на православних», і допомагати їм в цьому не варто.

6 вересня має відбутися чергова сесія Хмільницької міської ради, під час якої має розглядатися питання греко-католицької каплички. Яким буде рішення депутатів – невідомо, але сподіваємося, що їм вистачить здорового глузду та мудрості, щоб врахувати інтереси кожної конфесії, не порушуючи їхні права.