У Підмосков’ї травмовано кращого «трав’яного» хокеїста України

У третьому турі Кубка Співдружності з хокею на траві, який відбувся в Електросталі (Московска область), вінницька команда «Олімпія-Колос-Секвоя» здобула дві перемоги і одного разу програла, таким чином зберігши за собою чільний рядок у турнірній таблиці.

– Ми збирались перемогти і в останній грі, але господарі прагнули цього не менше. Адже електростальці поступилися нам у двох попередніх турах, – сказав після повернення до Вінниці головний тренер «ОКС» Павло Мазур. – Гра з росіянами була рівною, але наприкінці першого тайму «Динамо» пішло у відрив. Дались взнаки низький процент реалізації стандартних положень, а також відсутність на полі нашого провідного форварда Артема Озерського, який нещодавно блискуче зіграв у першому груповому етапі Світової Ліги у Празі (там збірна України посіла друге місце і вийшла до наступного етапу – авт.).

Артем у Електросталі отримав дуже важку травму і невідомо, коли взагалі повернеться на поле.

За словами Павла Мазура, «ОКС» буде боротися за перемогу у всіх трьох матчах завершального туру Кубка Співдружності, аби, як і минулого року, вибороти цій почесний трофей. Змагання фінішують у Бресті (Білорусь) 20–21 вересня.