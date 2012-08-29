Чоловіка вбила електроплитка
13:21, 29 серпня 2012Вінниця
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Ремонтував прилад
28 серпня о 22:10 хвилин на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №36 м. Ямпіль від чергового міліції надійшло повідомлення про загибель людини через удар струму.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Було встановлено, що 54-річний мешканець с. Дзигівка, ремонтуючи електричну плитку, через необережність отримав ураження струмом.
едикам, які оперативно прибули на місце пригоди, довелося лише констатувати смерть людини.
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