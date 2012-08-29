Чоловіка вбила електроплитка

28 серпня о 22:10 хвилин на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №36 м. Ямпіль від чергового міліції надійшло повідомлення про загибель людини через удар струму.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Було встановлено, що 54-річний мешканець с. Дзигівка, ремонтуючи електричну плитку, через необережність отримав ураження струмом.

едикам, які оперативно прибули на місце пригоди, довелося лише констатувати смерть людини.