Беркутівці стріляли один в одного

Днями працівниками міліції особистого призначення "Беркут" УМВС України у Вінницькій області були проведені тактичні маневри, а саме відпрацьовані взаємодія між бойовими групами під час звільнення заручників, та знешкодження озброєних, особливо небезпечних злочинців.

Про це повідомив СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Для більш реальної імітації бою спецпризначенці використовували популярне пейнтбольне спорядження, серед якого захисні маски та маркери, які предоставили вінницький пейнтбольний клуб "Спарта".

За словами заступника командира роти "Беркут" Ігоря Дебелого, - гра в пейнтбол допомагає більш реалістично відчути ризик на полі бою, отримати масу позитивних емоцій, адреналіну та набути всіх необхідних навичок для того, щоб діяти в команді.

Пейнтбол - це командна гра з використанням спеціальних маркерів стріляючих кульками з фарбою і які розбиваються при ударі об приграду. Зараз існує два різновиди цього виду спорту: спортивний пейнтбол і тактичний пейнтбол.

Сьогодні пейнтбол використовується для додаткової професіональної підготовки правоохоронців та служб спеціального призначення різних країн світу. Не стала виключенням й Україна. Саме пейнтбольний клуб "Спарта" та його гравці стали першопрохідцями та засновниками цього популярного виду спорту у Вінниці та Вінницькій області. Серед почесних представників цього клубу є вінницькі "беркутівці" та інші правоохоронці.

Як пояснили самі працівники спецпідрозділу, вони будуть і надалі проводити такі тренування, бо це унікальна можливість отримати хоч і не бойовий, але тактичний досвід, закріпити свої професійні обов'язки та отримати масу задоволення від самої гри в пейнтбол.