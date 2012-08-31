На окраїні Вінниці знайдено авіабомбу

30 серпня о 16:54 на пункт зв’язку державної пожежної частини №17 селища міського типу Вороновиця Вінницького району надійшло повідомлення про те, що в селі Вінницькі Хутори на провулку Немирівське шоссе 2 на території одного з товариств при проведені земляних робіт було знайдено авіабомба ФАБ-500 та три артилерійських снаряди діаметром 76 міліметрів часів Другої світової війни.

Як повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, на місце пригоди були направлені працівники міліції, силами яких до приїзду піротехнічної групи ТУ МНС у Вінницькій області було організовано чергування. Знешкодження боєприпасів заплановане на сьогодні.

Загалом, з початку року на території Вінниччини виявлено та знешкоджено 689 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.