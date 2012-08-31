Вінницькі продавці «прокрутили» 2 мільярди гривень

Порівняно з першим піврічям минулого року обсяги товарообороту роздрібної торгівлі у Вінниці зросли на 10,1% до 2027 млн. гривень.

Про це повідомила директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.

За словами посадовця, обсяг платних послуг, наданих підприємствами міста, зріс протии торішнього на 40,5% і сягнув показника 713,7 млн.гривень.

За цей час мережа закладів торгівлі та ресторанного господарства розширилась на 20 підприємств торгівлі 9різного спрямування), 10 закладів ресторанного господарства та на 8 – з надання послуг населення.

Наразі загальна кількість діючих в обласному центрі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та послуг перевищила 2 тисячі.