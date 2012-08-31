В день фізкультурника нагородять усіх вінницьких олімпійців

У Вінниці розроблена програма святкувань Дня фізичної культури і спорту. Її спільними зусиллями готують обласне відділення Національного олімпійського комітету України, спорткомітет Вінницької міської ради і спортуправління облдержадміністрації.

Основний святковий захід відбудеться 7 вересня, у п’ятницю, о 18.00, у кіноконцертному залі «Райдуга», що у Центральному парку культури і відпочинку. Це буде тематичне художньо-спортивне шоу.

– На нього запрошується спортивна громадськість міста і області, тренери і вихованці ДЮСШ, ветерани спорту. Вхід – вільний, – повідомив голова обласного відділення НОК Федір Новік. – У програмі будуть показові виступи спортсменів з основних і неолімпійських видів спорту, а також танцювальні і вокальні номери. На сцені нагородять усіх вінницьких учасників і призерів Олімпіад, починаючи з 1992 року. Їх всього – 12. Серед них – олімпійські чемпіонки Інна Осипенко-Радомська (веслування) і Наталя Добринська (легка атлетика), дворазовий срібний призер Павло Хникін (плавання), дворазова учасниця Олімпіад Анна Письменська (стрибки у воду) та інші.

Заходи до Дня фізкультурника відбудуться і в інших числах вересня. Шостого кращих спортсменів і тренерів Вінниччини нагородять у голови ОДА. А восьмого вересня, о 7.00, пройде традиційна масова святкова ранкова зарядка разом з губернатором (або його заступником), після чого сотні фізкультурників пробіжать по алеям ЦПКіВ.

До свята також заплановано провести низку спортивних змагань. Наприклад, 7–8 вересня у парку пройде чемпіонат області серед юнаків з хокею на траві серед юнаків 2001–2002 р.н. за участю 8 команд.