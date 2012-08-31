Кандидат від комуністів «сплив» на чолі футбольного клубу

Кандидат в депутати на виборах до Верховної Ради України по округу №13 Юрій Олександрович Гайдаєв став Почесним Президентом футбольного клубу «РАДОН».

Про це повідомив «Громадський форум Хмільника» з посиланням на Хмільницьку федерацію футболу.

Юрій Гайдаєв був висунутий в кандидати в депутати Комуністичною партією України, хоча не є членом компартії.

Журналісти ресурсу висловили сподівання, що «це стане не просто передвиборчим піаром, а справді дієвим кроком, що дозволить вивести з кризи команду «РАДОН».