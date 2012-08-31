Кандидат від комуністів «сплив» на чолі футбольного клубу
12:40, 31 серпня 2012Вінниця
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Кандидат в депутати на виборах до Верховної Ради України по округу №13 Юрій Олександрович Гайдаєв став Почесним Президентом футбольного клубу «РАДОН».
Про це повідомив «Громадський форум Хмільника» з посиланням на Хмільницьку федерацію футболу.
Юрій Гайдаєв був висунутий в кандидати в депутати Комуністичною партією України, хоча не є членом компартії.
Журналісти ресурсу висловили сподівання, що «це стане не просто передвиборчим піаром, а справді дієвим кроком, що дозволить вивести з кризи команду «РАДОН».
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