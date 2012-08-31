Найкращі підприємці - у Вінницькому районі

Напередодні Дня підприємця виконуючий обов’язки голови ДПС у області Володимир Ліщенко привітав представників бізнесу Вінниччини із їхнім професійним святом.

Про це повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у області.

Вітаючи присутніх представників бізнесу, Володимир Ліщенко запевнив, що сьогодні уся діяльність податкової служби спрямована на перетворення із фіскального органу у сервісну службу. 14 центрів обслуговування платників податків у області, які запрацювали у цьому році – яскраве свідчення цьому.

За словами в.о. голови ДПС у області, податківці області з великою повагою ставляться до усіх тих, хто поєднує успішну бізнесову діяльність із сумлінною сплатою належних державі платежів. Розуміючи, в яких умовах їм доводиться працювати та скільки ризиків подолати. А тому прагнуть зі свого боку забезпечити максимально сприятливий режим для їхньої діяльності.

За позитивну динаміку розвитку підприємницької діяльності, забезпечення значних надходжень платежів до бюджету та високий рівень податкової культури податківці вручили подяки приватним підприємцям: Загороднюку П. Ф. (Вінницький район), Пшеничному В. А. (Калинівський район), Рудницькому І. С. (Вінницький район), Вдовиченко Н. А. (Калинівський район), Лук’яну М. Ф. (Вінницький район).

Володимир Ліщенко також зазначив, що злагода та порозуміння між тими, хто збирає податки, і тими, хто їх сплачує, в умовах реформування податкової системи є передумовою створення цивілізованої податкової системи в країні.