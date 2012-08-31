Вас запрошують на зустріч зі старовинною листівкою

Книгарня «Є» запрошує Вас на дискусію «Quo vadis, листівко?», яка відбудеться 7 вересня. Початок – о 18:00.



Серед багатьох свідчень про минуле людства останні півтори сотні років чільне місце займають листівки. Їхню популярність легко пояснити – за незначні поштові витрати людина отримала змогу надсилати світлину того місця, де перебувала, або ж радувати когось жартівливим малюнком чи репродукцією картини. Листівки донині залишаються культурним феноменом, хоча кількість філокартів з появою сучасних засобів зв’язку кардинально впала. Цю ситуацію нині частково рятує всесвітній рух з обміну листівками – посткросинг, який стає дедалі популярнішим і в Україні.

Які листівки надсилали наші прабабусі та прадідусі? Що дало змогу нам побачити міські пейзажі та народні типажі початку ХХ століття? І чому нині листівки у маленьких містах – як-от Вінниці – переживають не найкращі часи? Про минуле, сьогодення і майбутнє вінницької листівки у рамках історичного клубу «ХроноТоп» дискутуватимуть:

- колекціонер та фотограф Вадим Козловський;

- фотограф Ярослав Наскрипняк;

- посткросер Олександр Вешелені.

Модератор – Олександр Федоришен.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.