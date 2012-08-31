Активістам "Свободи" погрожували і вимагали зняти намет

31 серпня 2012 року у місті Вінниця на площі Перемоги поблизу Будинку офіцерів відбулася спроба нападу на агітаційний намет Всеукраїнського об'єднання "Свобода" і залякування активістів політсили.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

Вранці, коли активісти "Свободи" на площі встановили намет для проведення агітації, до них підійшла група невідомих (5–6 осіб), які перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони поводилися нахабно, погрожували агітаторам, говорили російською в перемішку з матом.

Невідомі казали свободівцям, аби вони швидко зняли намет і забиралися із площі. Після того, як їм було повідомлено, що зараз з'явиться наряд міліції і депутат міської ради, невідомі були змушені швидко відійти. Деякий час вказані особи стежили за діяльністю в наметі звіддаля.

Також було помічено, що до групи зловмисників підійшов гарно вдягнутий чоловік, який давав їм якісь вказівки. Коли активісти "Свободи" спробували дізнатися про цю особу, то він усіляко уникав спілкування, а група із невідомих навіть не допускала до нього свободівців. Врешті-решт, коли на місце інциденту з'явився голова Вінницької міської організації ВО "Свобода", депутат Вінницької міської ради Володимир Базелюк, вказані персонажі ще протягом певного часу перебували поблизу, але згодом зникли.

"Ми не вважаємо випадковістю цю ситуацію. Це була цілеспрямована й організована провокація, оскільки групою осіб, що погрожувала нашим активістам і намагалася зняти наш намет, керував тверезий і цілком нормальний чоловік, що давав їм вказівки. Це є свідченням того, що тиск на представників і кандидатів в народні депутати від "Свободи" у Вінниці уже розпочався. У такий спосіб нам намагаються перешкодити проведенню законної виборчої агітації і спілкуванні із людьми," – наголосив Володимир Базелюк.