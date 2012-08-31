Вінницький параолімієць – останній у пауерліфтингу

Вчора, 30 серпня, у Лондоні в рамках Параолімпіади (олімпіада серед спортсменів-інвалідів) пройшли змагання пауерліфтерів з ураженням опорно-рухового апарату. На них виступав єдиний параолімпієць Вінниччини – Анатолій Миколюк.

На жаль, вихованець заслуженого тренера України Олега Пакули посів у туманному Альбіоні останнє місце і тепер повертається додому без жодних лаврів.

– Наш спортсмен тричі намагався підняти велику для нього вагу (140 кг), але постійно невдало, – каже директор Вінницького обласного центру «Інваспорт» Петро Балака. – Анатолій Миколюк сам визначав велику вагу, адже хотів поборотися за медаль. На жаль, далось взнаки хвилювання, і він жодного разу не зміг узяти замовлену штангу. Утім, здобути ліцензію на Параолімпійські ігри – це вже велике досягнення.