Роман Аксельрод офіційно став почесним вінничанином

Заступник голови Вінницької ОДА Роман Аксельрод сьогодні став «Почесним громадянином Вінниці»

Таке рішення ухвалили депутати на сесії Вінницької міської ради.

Цьогоріч в «боротьбі» за присвоєння почесного звання в пана Аксельрода був усього один конкурент, - Спілка ветеранів комсомолу Вінниччини та обласне товариство «Україна – Росія» запропонували посмертно присвоїти це почесне звання колишньому першому секретарю Вінницького міськкому Компартії, секретарю, першому і другому секретарю обкому партії Леонтію Криворучку.

- Роман Борисович корінний вінничанин, він багато років працює у міському господарстві, пройшов шлях від звичайного робітника до заступника губернатора, керував комунальним блоком, є членом виконкому Вінницької міської ради, тому я із задоволенням підтримав цю пропозицію, – сказав міський голова Володимир Гройсман.

За традицією, відзнаку «Почесний громадянин міста Вінниці» вручають за рішенням міської ради до Дня міста

Всього у в переліку «Почесних громадян Вінниці» 30 прізвищ.