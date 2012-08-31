«Швидка» потрапила у ДТП
15:20, 31 серпня 2012Вінниця
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Травмовані водій та фельдшер
Теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області проводить розслідування групового нещасного випадку, що стався 26 серпня з водієм та фельдшером Тульчинської центральної районної лікарні.
Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.
За попередньою інформацією, повертаючись з виклику на автомобілі УАЗ 452 працівники швидкої медичної допомоги потрапили в дорожньо-транспортну пригоду.
Водій швидкої та фельдшер отримали політравми тіла.
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