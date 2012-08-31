«Швидка» потрапила у ДТП

Теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області проводить розслідування групового нещасного випадку, що стався 26 серпня з водієм та фельдшером Тульчинської центральної районної лікарні.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

За попередньою інформацією, повертаючись з виклику на автомобілі УАЗ 452 працівники швидкої медичної допомоги потрапили в дорожньо-транспортну пригоду.

Водій швидкої та фельдшер отримали політравми тіла.