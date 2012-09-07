Барська лікарня втратила 400 тисяч гривень

Фахівці Державної фінансової інспекції у Вінницькій області під час ревізії Барської центральної районної лікарні виявили порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму понад 400 тис. гривень. Контрольний захід охопив період із березня 2010 до червня 2012 року.

Про це повідомляє прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Оскільки бухгалтерська служба не дотримувалася вимог чинного законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати, а також під час розрахунків із державними цільовими фондами, медичний заклад зайво витратив майже 240 тис. гривень.

Окрім того, із загального фонду лікарні використано понад 106 тис. гривень на виплату зарплати медикам, які надавали платні послуги, тоді як відповідно до вимог чинного законодавства заробітну плату вони повинні одержувати з коштів, отриманих за надані послуги.

Під час ревізії також виявлені факти зарахування до загального фонду лікарні доходів, належних державному бюджету, та придбання бензину за завищеними цінами.

За недотримання вимог чинного законодавства на шістьох посадових осіб Барської центральної районної лікарні складено протоколи про адміністративне правопорушення.