Обласне керівництво пообіцяло підкинути грошей на спорт

З нагоди Дня фізичної культури і спорту відбулось нагородження близько сотні активістів спортивної галузі.

Серед них були і всесвітньо відомі спортсмени (наприклад, віце-чемпіон світу з пауерліфтингу Іван Чупринко, триразовий чемпіон світу з гирьового спорту Юрій Курячий), і сильні організатори (голова обласного відділення НОК України Федір Новік, голова обласної федерації самбо і дзюдо Анатолій Ворона, президент обласної Асоціації акробатики Володимир Юр’єв), і палкі пропагандисти здорового способу життя (директор вінницького школи № 21 Андрій Космина, за сприяння якого шкільна футбольна команда регулярно виграє міську спартакіаду), і ветерани галузі (майстер спорту з футболу і багаторічний організатор спортивних команд об’єдання «Поділляспирт» Гіві Джаду) та ін.

Гостей привітали заступник голови ОДА Григорій Дерун, заступник голови обласної ради Ігор Кревській і заступник Вінницького міського голови Валентина Балицька. Ігор Кревській у своєму виступі особливо наголосив на неабиякій підтримці спортивної галузі з боку обласної влади. Недарма за останні 2 роки було прийнято 7 обласних програм щодо підтримку спорту на загальну суму 6,5 млн. грн.; минулого року в області було відремонтовано 3 тисячі спортмайданчиків. За словами Ігоря Кревського, лише цього року на підтримку обласного спорту використано 13.млн. грн., і це ще не межа.

– Кожна гривня, вкладена і фізкультуру і спорт, економить 27 бюджетних гривень, необхідних в майбутньому на лікування. Тому економити на здоров’ї людей ми не будемо. Щорічно збільшуємо обласний спортивний бюджет на 6–9 %, незважаючи на будь-які кризи. І ця тенденція буде продовжена, – підкреслив Ігор Кревський.

Григорій Дерун представив нещодавно призначеного на посаду начальника обласного спортуправління Сергія Дідика.

Деякі нагороджені представники з районів поки що не мали можливості поспілкуватися з ним особисто. Але, за словами пана Деруна, Сергія Дідика добре знає не лише обласна спортивна громада, але й всеукраїнська і навіть міжнародна, адже він у свій час був рекордсменом світу з важкої атлетики.