Збільшили кількість тролебусів і автобусів з низькою підлогою

На сайті "Вінницький трамвай" додано розклад тролейбусів з низькою підлогою, які призначені для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Усі автобуси і тролейбуси з низькою підлогою, які належать КП "ВТТУ", обладнані пандусами для більш зручной посадки або висадки пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Також інваліди можуть скористатись Службою з перевезення та супроводу людей з обмеженими можливостями Є в наявності мікроавтобус. Телефон служби 57-20-07

Розклад тролейбусів з низькою підлогою:

Робочі дні, в напрямку ВПЗ:



№3

Вишенька 7.15 8.53 11.06 12.42 14.20 15.57 17.36 19.49 21.23 22.55 депо

Урожай 7.28 9.06 11.19 12.55 14.33 16.10 17.49 20.01 21.35 23.07 депо

Театральна 7.34 9.12 11.25 13.01 14.39 16.16 17.55 20.07 21.41 23.13 депо

Меблевий комбінат 6.09 7.43 9.21 11.34 13.10 14.48 16.25 18.04 20.16 21.50

Меморіал визволення 6.17 7.51 9.29 11.42 13.18 14.56 16.33 18.12 20.24 21.58

Робочі дні, в напрямку Вишенька:



№ 3

ВПЗ 6.29 8.04 9.43 11.54 13.32 15.09 16.46 18.25 20.36 22.10

Меморіал Визволення 6.38 8.14 9.53 12.04 13.42 15.19 16.56 18.35 20.45 22.20

Меблевий комбінат 6.46 8.23 10.02 12.13 13.57 15.28 17.05 18.44 20.53 22.26

Театральна 6.54 8.31 10.10 12.21 13.59 15.36 17.13 18.52 21.01 22.35

Медуніверситет 7.00 8.37 10.16 12.27 14.05 15.42 17.19 18.58 21.07 22.41

Вихідні дні, в напрямку ВПЗ:



№3

Вишенька 6.12 7.47 9.56 11.33 13.10 14.47 16.24 18.35 20.09 21.41 23.13 депо

Урожай 6.24 8.00 10.09 11.46 13.23 15.00 16.37 18.48 20.21 21.53 23.23 депо

Театральна 6.30 8.06 10.15 11.52 13.29 15.06 16.43 18.54 20.27 21.49 23.31 депо

Меблевий комбінат 6.39 8.15 10.24 12.01 13.38 15.15 16.52 19.03 20.36 22.09

Меморіал визволення 6.47 8.23 10.32 12.09 13.46 15.23 17.00 19.11 20.44 22.16

Вихідні дні, в напрямку Вишенька:



№3

ВПЗ 6.59 8.36 10.45 12.22 13.59 15.36 17.13 19.23 20.56 22.28

Меморіал Визволення 7.09 8.46 10.55 12.32 14.09 15.46 17.23 19.32 21.05 22.37

Меблевий комбінат 7.18 8.55 11.04 12.41 14.18 15.55 17.32 19.40 21.15 22.45

Театральна 5.52 7.26 9.03 11.12 12.49 14.26 16.03 17.40 19.46 21.21 22.5

Мед.університет 5.58 7.32 9.09 11.18 12.55 14.32 16.09 17.46 19.54 21.27 22.59

Робочі дні, в напрямку Вишенька:



№5

Залізничний вокзал 7.56 9.14 11.05 12.24 13.43 15.02 16.23 17.42 19.32 20.45 21.57 23.10 депо

Музей Коцюбинського 8.05 9.23 11.14 12.33 13.52 15.11 16.32 17.51 19.40 20.52 22.05 23.18 депо

Театральна 6.55 8.14 9.32 11.23 12.42 14.01 15.20 16.41 18.05 19.48 21.00

Мед.університет 7.01 8.20 9.38 11.29 12.48 14.07 15.26 16.47 18.06 19.54 21.06 22.19



Робочі дні, в напрямку Залізничний вокзал:



№5

Вишенька 7.16 8.34 10.25 11.44 13.03 14.22 15.43 17.02 18.55 20.07 21.20 22.33

Урожай 7.29 8.47 10.38 11.57 13.16 14.35 10.56 17.15 19.05 20.19 21.32 22.45

Театральна 7.35 8.53 10.44 12.03 13.22 14.41 16.02 17.21 19.13 20.25 21.38 22.51

Музей Коцюбинського 7.44 9.02 10.53 12.12 13.31 14.50 16.11 17.30 19.21 20.33 21.46 22.59



Вихідні дні, в напрямку Вишеньки:



№5

Залізничний вокзал 6.11 7.26 8.45 10.05 11.55 13.14 14.33 15.53 17.12 18.31 19.50

Музей Коцюбинського 6.19 7.35 8.54 10.14 12.04 13.23 14.42 16.02 17.21 18.40 19.58

Театральна 6.27 7.44 9.03 10.23 12.13 13.32 14.51 16.11 17.36 18.49 20.06

Мед.університет 6.33 7.50 9.09 10.29 12.19 13.38 14.57 16.17 17.36 18.55 20.12



Вихідніі дні, в напрямку Залізничний вокзал:



№5

Вишенька 6.47 8.05 9.25 11.15 12.34 13.53 15.13 16.32 17.51 19.13 20.26 депо

Урожай 6.59 8.18 9.38 11.28 12.47 14.06 15.26 16.45 18.04 19.25 20.38 депо

Театральна 7.05 8.24 9.44 11.34 12.53 14.12 15.32 16.51 18.10 19.31

Музей Коцюбинського 6.00 7.14 8.33 9.53 11.43 13.02 14.21 15.41 17.00 18.19 19.39



Автобуси з низькою підголою

Робочі дні



1 Зал.Вокзал 6-50,7-02,7-14,7-38,7-50,8-02,8-14,8-38,8-50,9-02, 9-14, 9-38,10-14,10-29, 10-45, 11-15, 11-30,11-45, 12-15, 12-30, 12-45, 13-15, 13-30, 13-45, 14-15,14-30, 14-45, 15-15,15-30, 15-45, 16-15, 16-30, 16-45,17-15, 17-30, 17-45, 18-15, 18-30, 18-45, 19-15(в депо),19-30,19-45,20-30,20-45,21-30(в депо)

Педучилище 6-20, 6-32, 6-44, 7-08, 7-20, 7-32, 7-44, 8-08, 8-20, 8-32, 8-44,9-08,9-20, 9-32, 9-44, 10-08, 10-44(в депо), 10-59, 11-15, 11-45,12-00, 12-15, 12-45, 13-00, 13-15,13-45, 14-00, 14-15, 14-45,15-00, 15-15, 15-45, 16-00, 16-15, 16-45, 17-00, 17-15, 17-45,18-00, 18-15, 18-45, 19-00, 19-15, 20-00, 20-15, 21-00, 21-15(в депо)

2 Зал.Вокзал 6-20, 7-10, 8-07, 8-57, 9-47, 11-02, 11-50, 12-40,13-28, 14-20, 15-37, 16-35, 17-25, 18-20, 20-15, 21-05, 22-00, 23-10, 23-50(в депо)

пл.Шкільна 6-45, 7-35, 8-32, 9-22, 10-12, 11-25, 12-15, 13-04,13-54, 15-05, 16-10, 17-00, 17-55, 18-45, 20-40, 21-30, 22-30, 23-30

5 Ольги Кобилянської 6-30, 7-30, 8-00, 8-50, 9-30, 10-45, 12-05, 13-25,14-45, 15-25, 16-05, 16-45, 17-25, 18-05, 18-45,19-25(в депо), 20-05

Комарова 6-50, 7-20, 8-10, 8-50, 9-30, 10-10(в депо), 11-25,12-45, 14-05, 15-25, 16-05, 16-45, 17-25, 18-05, 18-45, 19-25, 20-45(в депо)

7 Примакова 6-15, 7-10, 8-10, 8-50, 10-20, 12-00, 13-40, 15-20,16-00, 17-10, 17-40, 18-50, 19-20, 20-30(в депо)

мкрн.Пирогово 7-10, 8-00, 9-00, 9-40(в депо), 11-10, 12-50, 14-30,16-10, 16-50, 18-00, 18-30, 19-40, 20-10(в депо)

8 Зал.Вокзал 6:30; 7:00,30; 8:00,30; 9:35; 10:05,35; 11:05,35; 12:05,35; 13:05,35; 14:05,35; 15:05,35; 16:05,35; 17:05,35; 18:05,35; 19:35,45(в депо); 20:35; 21:35(в депо)

Бучми 6:30; 7:00,30; 8:00,30; 9:00; 10:05,35; 11:05,35; 12:05,35; 13:05,35; 14:05,35; 15:05,35; 16:05,35; 17:05,35; 18:05,35; 19:05; 20:05; 21:05

9 ЖД Вокзал 6 :00,13,25,36,48; 7:04,18,28,36,44,52; 8:00,08,16,22,30,37,45,53,59; 9:08,15,24,33,40,50,58; 10:10,17,28,46,57; 11:08,18,34,45,55; 12:05,20,32,45,55; 13:10,21,32,44,54; 14:10,21,29,39,48; 15:00,08,16,28,40,55; 16:02,14,30,46,53; 17:03,13,25,32,42,53; 18:07,13,23,33,45,52; 19:03,15,25,40,57; 20:14,35; 21:00,30; 22:00,40

Вантажна станція 6:18,33,45,56; 7:10,22,34,45,52; 8:00,09,17,26,33,41,50,57; 9:06,13,20,28,35,44,52; 10:00,08,18,28,37,49; 11:08,18,28,38,54; 12:05,14,25,40,55; 13:10,20,35,45,55; 14:05,15,32,42,50; 15:00,10,25,33,41,55; 16:05,20,27,37,50; 17:07,12,22,35,47,53; 18:02,14,27,33,42,52; 19:03,10,21,36,46,58; 20:15,40,55; 21:15,45; 22:15,52 /td>

11 Ботанічна 6-30, 7-10, 7-50, 8-30, 9-10, 10-25, 11-45, 13-05, 14-25,15-05, 15-45, 16-25, 17-10, 17-55, 18-35, 19-15(в депо), 19-55(в депо)

Сабаров 6-30, 7-10, 7-50, 8-30, 9-15, 9-50(в депо), 11-05, 12-25,13-45, 15-05, 15-45, 16-30, 17-15, 17-55, 18-35, 19-15

14 Зал.Вокзал 7-25,8-25,10-00,11-00,12-00,13-00,14-00,15-00,16-00,17-00,18-00,19-00,20-00,21-00(в депо)

Будинок відпочинку 6-55,7-55,8-55,10-30,11-30,12-30,13-30,14-30,15-30,16-30,17-30,18-30,19-30,20-30

21 Барське шосе (Стельмаха 47) 6-35,7-00,7-25,7-50,8-15,8-39,9-29,9-45,10-35,11-00,11-25,11-50,12-15,12-40,13-05,13-30,13-55,14-20,14-45,15-08,15-35,16-00,16-25,16-50,17-15,17-40,18-05,18-40,19-20,19-40,20-20(в депо),20-25,21-20(в депо),22-05(в депо)

Педучилище 6-10,7-00,7-25,7-50,8-15,8-39,9-05,9-28,10-19,10-35,11-25,11-50,12-15,12-40,13-05,13-30,13-55,14-20,14-45,15-10,15-35,15-56,16-25,16-50,17-15,17-40,18-05,18-30,18-55,19-30,20-10(в депо),20-30,21-15

25 экспресс Зал Вокзал 7-00, 7-35, 8-10, 8-45, 9-20, 10-35, 11-10, 11-45, 12-20, 12-55, 13-30, 14-05, 14-40, 15-15, 15-50, 16-25, 17-00, 17-35, 18-10, 18-45, 19-20, 19-55, 20-30(в депо)

Вишенка 7-00, 7-35, 8-10, 8-45, 9-20, 9-55, 11-10, 11-45, 12-20, 12-55, 13-30, 14-05, 14-40, 15-15, 15-50, 16-25, 17-00, 17-35, 18-10, 18-45, 19-20, 19-55, 20-30(в депо)

