Дитина наїлася отрути "Кріт"

21 вересня о 15:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №14 надійшло повідомлення про нещасний випадок із дитиною. До приймального відділення Тульчинської місцевої лікарні поступив хлопчик 2010 року народження з діагнозом «гостре отруєння хімічною речовиною «Кріт».

Після огляду медпрацівниками малюка було направлено до реанімаційного відділення лікарні.

На даний час дитина знаходиться у важкому стані з хімічним опіком ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів.