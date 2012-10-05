Вінницькому педуніверситету – сто років!

Сьогодні святкує свій сторічний ювілей Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

За словами ректора вишу Олександра Шестопалюка, урочистості розпочнуться засіданнями Вчених рад у семи інститутах і на одному факультеті, створених нині в навчальному закладі. Це будуть відкриті зібрання, в їх роботі можуть брати участь колишні випускники, інші гості й учасники свята. А потім всі зберуться на загальні збори колективу. Під час їх проведення відбудеться презентація книги про альма-матер та показ знятого кінофільму, - повідомляє ”Голос України”.

У перший рік в Учительському інституті за парти сіли всього двадцять студентів. Нині на заочній і денній формі освіту здобувають понад п’ять тисяч майбутніх педагогів і фахівців інших галузей, зокрема, журналістики та права. Загалом у стінах навчального закладу підготовлено понад 60 тисяч фахівців. У передвоєнному десятиріччі тут навчалися талановиті письменники Михайло Стельмах, Костянтин Гриб, Олександр Левада. З-поміж них чи не найбільше спогадів і вражень залишив про рідну альма-матер Михайло Стельмах. Працював в інституті та керував студентським хором відомий композитор Кирило Стеценко. Три колишні студенти і один викладач у роки Великої Вітчизняної війни удостоєні звання Героя Радянського Союзу.

Упродовж останніх років за результатами рейтингу «Софія Київська» університет входить до п’ятірки найкращих педагогічних навчальних закладів держави. Неспроста одну з малих планет Сонячної системи астрономи назвали саме на його честь.