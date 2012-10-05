Алкоголем отруїлась 12-річна дитина
14:40, 05 жовтня 2012Вінниця
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Госпіталізували
4 жовтня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №16 міста Бершадь з центральної райлікарні надійшла інформація, що о 20:20 в лікарню було госпіталізовано 12-річного жителя села Баланівка з діагнозом «алкогольне отруєння».
Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.
Зараз потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні в стані середнього ступеня важкості.
Обставини події з’ясовуються.
Рятувальники звертаються до громадян більш пильно наглядати за власними дітьми.
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