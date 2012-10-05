Алкоголем отруїлась 12-річна дитина

4 жовтня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №16 міста Бершадь з центральної райлікарні надійшла інформація, що о 20:20 в лікарню було госпіталізовано 12-річного жителя села Баланівка з діагнозом «алкогольне отруєння».

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

Зараз потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні в стані середнього ступеня важкості.

Обставини події з’ясовуються.

Рятувальники звертаються до громадян більш пильно наглядати за власними дітьми.