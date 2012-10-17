На Вінниччині зібрано 3 мільйони тонн зернових

Про це доповів голові обласної державної адміністрації Миколі Джизі на апаратній нараді начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Неїлик.

За його словами, станом на 15 жовтня зернові та зернобобові зібрано на 86 відсотках площ (735 тис.га з 851,9 тис.га).

Намолочено 3002 тис. тонн зерна з середньою врожайністю 40,8 ц/га.

Кукурудзу на зерно з 294,7 тис.га зібрано на 181 тис.га (61%), Урожайність - 53,8 ц/га, що на 18 ц/га нижче, ніж на відповідний період минулого року.

Сою з 140,9 тис.га, обмолочено на 121,4 тис.га (86%), намолочено 182 тис. тонн при урожайності 15 ц/га, що на 2,9 ц/га нижче, ніж на відповідний період минулого року.

За словами Миколи Неїлика, в області завершується збирання соняшнику. Його зібрано на 97 відсотках площ ( з 159,1 тис.га, обмолочено 155 тис.га ) намолочено 359,4 тис.тонн при урожайності 23,2 ц/га, що на 3,3 ц/га вище, ніж на відповідний період минулого року.

Посів озимих культур проведено на 415,1 тис.га з прогнозованих 430,7 тис.га, або на 96 відсотках.